Guarapuava (PR) realiza pesquisa de satisfação para usuários do transporte coletivo da cidade

Questionário ficará disponível no site do município por tempo indeterminado

ALEXANDRE PELEGI

Guarapuava, a maior cidade em área territorial do estado do Paraná, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes (SETRAN), realiza uma pesquisa on-line para colher informações sobre a experiência do usuário do transporte público da cidade.

A pesquisa ficará disponível no site do município por tempo indeterminado.

Para acessar o link com o questionário completo, basta clicar AQUI.

Para o secretário da SETRAN, Adalberto Campos, a participação da população que está em contato com o transporte coletivo diariamente e entende esta realidade, é fundamental para que a prefeitura possa identificar áreas que podem ser aprimoradas.

“Com isso, intenção é tornar o transporte público em Guarapuava mais eficiente e satisfatório para todos. A partir dessas informações, vamos conseguir tomar medidas mais assertivas com o objetivo de melhorar cada vez mais esta área. Importante ressaltar que, este questionário é anônimo e as respostas serão tratadas com confidencialidade”, salientou o secretário.

A concorrência que a prefeitura realizou em 25 de agosto para as linhas do transporte distrital não atraiu empresas interessadas. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes