Concorrência que vai decidir nova operadora do transporte coletivo de Guarapuava (PR) acontece nesta sexta (25)

Escolha será pela empresa que oferecer o menor valor tarifário; serviços foram divididos em quatro lotes

ARTHUR FERRARI

Guarapuava, a maior cidade em área territorial do estado do Paraná, decide nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, qual empresa vai operar o transporte público distrital do município.

A concorrência, dividida em quatro lotes, será decidida com base no menor valor tarifário apresentado.

Vale ressaltar que os envelopes dos interessados, contendo a habilitação e propostas de preços, ainda podem ser protocolados até às 8h45 desta sexta (25), já que a sessão para abertura dos mesmos começa às 9h.

O valor estimado dos quatro lotes é de aproximadamente R$ 37,5 milhões, como mostrou o Diário do Transporte ao falar sobre a abertura do processo de licitação.

Relembre:

O valor estimado de cada lote é equivalente ao somatório do valor presente da remuneração dos contratos das concessões:

Lote 1 – Entre Rios: R$18.988.896,00 – (Frota estimada de cinco ônibus, sendo um reserva)

Valor Máximo por KM/rodado = R$11,15

Lote 2 – Guairacá: R$3.515.066,88 – (Frota estimada de dois ônibus, sendo um reserva)

Valor Máximo por KM/rodado = R$19,76

Lote 3 – Guará: R$4.166.836,80 – (Frota estimada de dois ônibus, sendo um reserva)

Valor Máximo por KM/rodado = R$11,59

Lote 4 – Palmeirinha: R$11.034.414,00 – (Frota estimada de três ônibus, sendo um reserva)

Valor Máximo por KM/rodado = R$8,77

As empresas concorrentes poderão participar em mais de um lote da licitação, desde que comprovem a capacidade operacional e econômico-financeira necessária à execução de todas as linhas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte