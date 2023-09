Rio Ônibus e CET-Rio promovem ações educativas no Dia Mundial Sem Carro

Pedalada reuniu ciclistas na Quinta da Boa Vista nesta sexta (22)

ARTHUR FERRARI

O Rio Ônibus, em parceria com a CET-Rio e as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente, promoveu uma série de iniciativas em celebração ao Dia Mundial sem Carro, com foco em estimular o uso de meios de transporte mais sustentáveis. As atividades ocorreram na Quinta da Boa Vista nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito.

O destaque das ações foi uma pedalada aberta ao público, que teve como objetivo principal incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção sustentável. O percurso da pedalada teve como ponto de chegada o Museu de Arte Moderna (MAM), localizado no Aterro do Flamengo. Durante a concentração dos ciclistas, também foram realizados um teatro infantil para estudantes da Escola Municipal Mestre Waldemiro e uma premiação de bicicletas para seis alunos das escolas municipais que participaram de um concurso de desenho sobre o tema da mobilidade sustentável.

Para João Gouveia, presidente do Rio Ônibus, a cooperação entre entidades de trânsito é fundamental para promover a educação da população em relação à mobilidade sustentável. “É isso que nós queremos, levar a população e nossas crianças a refletirem sobre a importância de priorizarmos meios de transporte mais sustentáveis, como o transporte coletivo e as bicicletas, por exemplo. Sendo uma Entidade Laço Amarelo, o Rio Ônibus tem a segurança viária como prioridade, e é por isso que estamos buscando essas conexões na Semana Nacional do Trânsito”, afirma.

O evento contou também com a presença de Joaquim Dinis, presidente da CET-Rio, Paulo Vieira, gerente de projetos pedagógicos extracurriculares da Secretaria Municipal de Educação (SME), representantes do Detran-RJ e do Consulado Geral dos Estados Unidos.

A próxima atividade da Semana Nacional do Trânsito está programada para segunda-feira (25), com a participação de estudantes do Ginásio Experimental Tecnológico Elza Soares. O objetivo é abordar a importância do uso do transporte público e incluir atividades como um bate-papo com um motorista de ônibus e a exibição de um filme sobre educação no trânsito.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte