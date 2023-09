CCR ViaOeste entrega nesta sexta-feira (22) a nova faixa de rolamento da Rodovia Castelo Branco, entre os quilômetros 29 e 30, em Barueri

Trecho está no projeto de expansão da via

ARTHUR FERRARI

Nesta sexta-feira, 22 de setembro, a CCR ViaOeste entrega uma parte das obras de expansão da Rodovia Castello Branco, a SP-280, beneficiando os motoristas que trafegam pela região de Barueri. A concessionária está liberando para o tráfego um trecho de 1 km da nova faixa de rolamento da rodovia.

A faixa que, corresponde a entrega fica entre os quilômetros 29 e quilômetro 30 da rodovia, corresponde a mais um passo em direção à conclusão do projeto de expansão da via, que tem sido realizado em diversas etapas para minimizar os impactos no tráfego durante a execução das obras.

No primeiro semestre deste ano, a CCR ViaOeste já havia liberado a primeira etapa do trecho, totalizando 2,7 km de nova faixa entregue à circulação dos veículos.

Os investimentos para a ampliação das marginais da Castello Branco, compreendendo o trecho entre os quilômetros 22+500 e 27, bem como a faixa adicional do quilômetro 27 ao 31+650 (Pista Oeste – sentido interior), alcançam R$ 815 milhões. De acordo com a concessionária, a iniciativa visa proporcionar maior segurança, conforto e fluidez no trânsito, beneficiando tanto os clientes da rodovia quanto os moradores da região.

O projeto abrange não apenas a ampliação das pistas, mas também a remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, que atravessa o rio Tietê. A execução dessa obra ainda contribuirá para a geração de aproximadamente 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo o contrato, priorizando a mão de obra local e fomentando o desenvolvimento da região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte