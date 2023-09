Usuários do Metrô Bahia agora contam com bilhete QR Code digital como opção de pagamento

Serviço busca facilitar acesso ao Sistema Metroviário

MICHELLE SOUZA

Os clientes da CCR Metrô Bahia já podem contar com uma nova opção de pagamento. Em parceria com o app RecargaPay, foi lançado o QR Code unitário digital, para acessar o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Esse bilhete eletrônico pode ser adquirido com apenas alguns toques no aplicativo parceiro, oferecendo mais praticidade e comodidade para os clientes do metrô baiano.

Para adquirir o QR Code unitário digital, é precio fazer o cadastro no app RecargaPay e acessar “Recarga de Transporte” depois, ir até a opção “Bilhete Unitário – QR Code (Salvador)”. A compra da passagem pode ser feita via cartão de crédito ou com saldo da carteira. Após finalizar a compra, o QR Code vai aparecer na tela do smartphone para que seja usado diretamente na catraca das estações de metrô. O valor da passagem no app é o mesmo valor da tarifa vigente.

Quem fizer a compra via RecargaPay vai ganhar cashback de 1% na compra da passagem com o pagamento via saldo da carteira digital, ou seja, terá devolução de 1% do valor, permitindo que os clientes economizem na transação. O dinheiro pode ser adicionado na carteira digital via Pix, cartão de crédito ou boleto.

A novidade se soma a diversas outras opções de compra digital de passagens, além da possibilidade de pagamento por aproximação diretamente nas catracas das estações do metrô baiano. De acordo com levantamento interno realizado neste ano pelo setor de Arrecadação e Clearing da CCR Metrô Bahia, o modal se destaca no cenário nacional como um dos mais tecnológicos do país em meios de pagamento digitais ao disponibilizar grande quantidade de opções aos usuários.

O coordenador de Arrecadação e Clearing da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel, explicou que o objetivo é melhorar ainda mais a experiência do cliente. “Investimos continuamente em inovação e novas tecnologias, oferecendo diversas formas de pagamento e de compra de crédito com o objetivo de melhorar ”, conta.

A CCR Metrô Bahia também oferece aos seus clientes que utilizam o bilhete unitário a facilidade de realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Para quem usa o Cartão Integração do Metrô a comodidade é efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 no aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente pode fazer um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX. Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativo – Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Cittamobi – e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações. Também é possível fazer a recarga do Cartão Integração ou a compra do QR Code Unitário com PIX, cartão de débito e crédito nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte