Comissão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro discute linhas de ônibus nesta quinta (21)

ADAMO BAZANI

A Comissão de Transportes e Trânsito marcou para esta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 9h30, no plenário da Câmara do Rio, uma audiência pública para discutir os problemas existentes nas linhas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro.

A comissão é presidida pelo vereador Felipe Michel (PP) e participação é aberta para qualquer pessoa.

“Recebemos diariamente diversas reclamações de passageiros que passam horas do seu dia esperando ônibus ou que precisam se deslocar para locais distantes para ter acesso a outras linhas que lhe atendam. Sei que a prefeitura já conseguiu o retorno de diversas linhas que haviam sido extintas, mas é preciso ampliar este trabalho. Com a participação da população, do Legislativo e do Executivo, tenho certeza de que avançaremos bastante em busca de soluções”, disse Felipe Michel, por meio de nota

Foram convidados para participar a secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, e o presidente da Rio Ônibus, João Gouveia, além de representantes da sociedade civil.

A prefeitura diz que já retomou mais de 70 linhas que estavam paralisadas e um acordo com as empresas tem permitido maior renovação de frota.

Mas os vereadores dizem que as reclamações ainda chegam à Câmara e, por isso, querem discutir com os representantes da prefeitura os principais problemas enfrentados pelos passageiros de ônibus, como sumiço de linhas, falta de ar-condicionado e sucateamento da frota.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes