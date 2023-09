Caio, empresa fabricante de ônibus, está recebendo cadastro de currículos para banco de talentos

Com a expectativa de aumento na produção de ônibus urbanos para os próximos meses, a Caio unidade Botucatu retoma o programa “Gente boa indica gente boa”, iniciativa que engloba ações como a indicação de profissionais por colaboradores do Grupo e um feirão de cadastro de currículos destinado à toda comunidade, que acontece no próximo dia 06 de outubro

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Caio, empresa fabricante de ônibus líder no segmento, tem boas notícias para quem está procurando uma oportunidade de trabalho. Devido à expectativa de melhora do mercado de ônibus para os próximos meses, a empresa está novamente promovendo ações com o objetivo de ampliar o cadastro de profissionais no Banco de Talentos para futuras contratações.

O vice-presidente Industrial do Grupo Caio, Maurício Lourenço da Cunha, explica a atual situação do mercado e a projeção de melhora: “O segmento de ônibus urbano está passando por um período de baixa de produção, gerado por fatores como: impacto da troca de tecnologia EURO V para EURO 6, falta de insumos (semicondutores), altas taxas de juros e falta de efetividade dos pacotes de incentivo à compra de veículos pesados. Em contrapartida, temos a perspectiva de um cenário mais positivo para os próximos meses, impulsionado pela previsão de licitação de ônibus para o programa “Caminho da Escola”, compra de veículos elétricos e cidades que necessitam realizar renovação de suas frotas”.

INDICAÇÃO PARA O BANCO DE TALENTOS DA CAIO

A indicação de profissionais para o Banco de Talentos tem que ser realizada por colaboradores do Grupo Caio, que devem entregar o currículo impresso do candidato para a equipe de Recrutamento & Seleção da Caio Botucatu. “É obrigatório que o candidato indicado também realize o cadastro no site da Caio, para que seu currículo seja avaliado. É importante ressaltar que todas as indicações serão analisadas pela empresa, mas elas não garantem vaga”, explica Inez Daroz, gestora de Recrutamento & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento, do departamento de Gente & Gestão do Grupo.

Uma das maiores dúvidas da comunidade é quem pode ser indicado às vagas. “Iremos aceitar currículos de ex-colaboradores, jovens em busca do primeiro emprego e conhecidos em geral dos colaboradores do Grupo Caio” complementa Inez.

É imprescindível que os indicados tenham o Ensino Médio completo, no mínimo 18 anos e possuir carta de reservista ou dispensa do serviço militar. São desejáveis requisitos como experiência em ambientes industriais, possuir cursos técnicos e/ou profissionalizantes em áreas industriais.

FEIRÃO DE CADASTRO DE CURRÍCULOS ACONTECE NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO

No dia 06 de outubro, a equipe de Recrutamento & Seleção da Caio estará no Auditório do Senai Botucatu para promover o “Feirão de Cadastro de Currículos”, destinado à toda comunidade. A ação acontece das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, com atendimento individualizado por meio de senhas.

Além do recebimento de currículos, a Caio disponibilizará profissionais para tirar dúvidas dos candidatos quanto ao cadastramento no site da empresa.

Hoje, o processo de contratação do Grupo Caio é realizado exclusivamente online, por meio do site http://www.caio.com.br, na aba Gente & Gestão. No Linkedin @caioinduscaroficial são postadas oportunidades de trabalho e seleção de currículos para banco de talentos, para todas as empresas do Grupo Caio.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte