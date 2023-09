Mais uma empresa de ônibus do Paraguai compra brasileiro G8 de dois andares da Marcopolo

Desta vez, veículos foram adquiridos pela La Santaniana, que faz, inclusive, rotas internacionais para o Brasil

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

O Paraguai, ao lado de Argentina e Chile, está entre os principais mercados externos para ônibus fabricados no Brasil.

E, mais uma vez, a Marcopolo, de Caxias do Sul (RS), anunciou nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023, vendas para uma empresa paraguaia.

A La Santaniana que faz, inclusive, rotas internacionais para o Brasil, Argentina e Peru, recebeu recentemente três unidades do modelo de dois andares de alto padrão, Paradiso G8 1800 DD, da mais recente geração de veículos da encarroçadora brasileira.

Segundo a fabricante gaúcha, cada veículo possui configuração para 60 passageiros, em poltronas semileito no andar superior e leito no piso de baixo. Os chassis são Scania.

O comprimento de cada veículo é de 15 metros.

Entre os itens de conforto e segurança destacados pela Marcopolo estão sistema de entretenimento completo, ar-condicionado com saídas individuais, iluminação roxa para dar requinte ao ambiente, além de conforto ótico, descansa-pernas, tomadas USB em cada poltrona para carregamento de baterias de celulares, portas-copos individuais nas poltronas, geladeira e até cafeteira.

Como mostrou o Diário do Transporte, no último sábado (16), a também paraguaia Servicios de Transporte y Excursiones Canindeyú S.R.L., de Lambaré, na região metropolitana de Assunción, também comprou três ônibus nesta configuração.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/16/empresa-paraguaia-compra-tres-onibus-brasileiros-de-alto-padrao-da-marcopolo/

A Geração 8 de modelos rodoviários da Marcopolo tem representado expressivas vendas não apenas no mercado nacional, mas para exportações.

Apesar de queda no acumulado, fabricante estima retomada ainda neste ano

As exportações mostraram recuperação de volumes, com crescimento de vendas de rodoviários G8 e o amadurecimento das iniciativas de apresentação do modelo nos mercados internacionais. Operadores da América do Sul, também afetados pela pandemia, retomaram investimentos, após a normalização do turismo e das linhas de longa distância em seus países. As exportações devem seguir mantendo boa performance e o câmbio continua favorecendo vendas, mesmo em seu nível atual. As operações internacionais mantêm trajetória de recuperação da rentabilidade, passando a contribuir com os resultados consolidados. A Marcopolo México mantém bom desempenho, com foco nas entregas de rodoviários, incluindo modelos G8. – disse a Marcopolo em balanço a investidores ao qual o Diário do Transporte teve acesso.

As exportações da Marcopolo totalizaram 686 unidades no segundo trimestre de 2023, 22,3% inferior às 883 unidades exportadas no mesmo trimestre de 2022.

