Áreas de escape nas rodovias administradas pela Arteris já salvaram mais de mil vidas, diz concessionária

Dispositivos de segurança que possuem um metro de profundidade e são preenchidos com argila expandida de segurança custaram R$ 38 milhões

No último final de semana, a Arteris, concessionária gestora de rodovias, celebrou uma conquista histórica. A marca de mais de mil vidas salvas graças às suas áreas de escape. A mais recente ocorrência ocorreu no quilômetro 667,3 da BR-376, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina. O condutor e o passageiro de um caminhão carregado com seis toneladas de tinta identificaram uma falha no sistema de freios e conseguiram adentrar o dispositivo, percorrendo vinte metros antes de frear o veículo com segurança. O evento, que não resultou em feridos nem bloqueou a pista, foi registrado por uma das câmeras de monitoramento da empresa, podendo ser conferido aqui.

No mesmo dia, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no quilômetro 353,1, em Miracatu, no sentido Curitiba, outra ocorrência envolvendo o uso da área de escape foi registrada. Nesse caso, o motorista de um caminhão carregado com dez toneladas de mamão identificou uma falha nos freios e entrou cerca de dez metros na área de escape, que seguramente deteve o veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido.

As áreas de escape da Arteris estão localizadas nos quilômetros 671,7 e 667,3 da BR-376, em Guaratuba/PR, e no quilômetro 353 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no interior de São Paulo. A primeira foi implantada em 2011, a segunda em 2018 e a terceira em 2019. Desde então, houve uma redução de 56% no número de acidentes. Juntas, essas áreas já evitaram um total de 593 acidentes, dos quais 364 envolveram caminhões, 214 carretas e 15 ônibus de passageiros.

De acordo com a concessionária, os dispositivos de segurança seguem o mesmo conceito das pistas de Fórmula 1, com investimentos de R$ 38 milhões, essas pistas possuem quase 1 metro de profundidade e são preenchidas com argila expandida. Quando os motoristas percebem uma falha mecânica em seus veículos, especialmente nos freios, podem entrar na área de escape para realizar uma frenagem de emergência segura.

Assim que um veículo adentra a área de escape, que é monitorada por câmeras, os operadores do Centro de Controle e Segurança Operacional da concessionária acionam uma equipe multidisciplinar para prestar atendimento à ocorrência e remover o veículo. Essa equipe inclui profissionais de saúde e ambulâncias, operadores de guincho e inspetores de tráfego, que auxiliam na sinalização da via para outros motoristas.

“Um dos valores inegociáveis da Arteris é a importância da vida. Por isso, a empresa investe constantemente em segurança para usuários e colaboradores. É motivo de orgulho para nós, inclusive para as equipes operacionais que atuam diretamente nas pistas, saber que nosso trabalho permitiu que mil pessoas voltassem ilesas para suas famílias e amigos”, afirmou Cesar Ribas Sass, diretor superintendente da Arteris Regional Sul.

As iniciativas de segurança da companhia fazem parte das medidas firmadas com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) para preservar a vida e tornar o trânsito mais seguro. Na última década, entre 2010 e 2020, a Arteris reduziu em 50% o número de acidentes e fatalidades nas rodovias sob sua responsabilidade. De 2020 a 2030, a empresa se compromete a alcançar mais 50% de redução.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte