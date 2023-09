Santo André (SP) abre chamamento para passageiros de ônibus interessados em integrar Conselho de Transportes

São três vagas; Grupo discutirá mudanças de linhas, horários e prestação de serviços

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, publicou em diário oficial edital de convocação para passageiros de ônibus interessados em fazer parte do Conselho de Transportes da cidade.

O grupo discutirá mudanças de linhas, horários e prestação de serviços dos ônibus municipais.

São três vagas de acordo com o edital.

O edital para a participação deve ser acessado:

https://satrans.santoandre.sp.gov.br/portal/editais/0/5/382/

Como mostrou o Diário do Transporte, a composição do Conselho será a seguinte:

– seis representantes da prefeitura; sendo um da secretaria de Mobilidade Urbana, um da secretaria de Assistência Social, um da secretaria da Pessoa com Deficiência, um da secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, um da secretaria da Educação

– seis representantes da sociedade civil, sendo um do sindicato das empresas de ônibus, um do sindicato dos trabalhadores, um da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção de Santo André e três representantes dos passageiros.

No caso dos passageiros, haverá convocação por edital.

O mandato de cada conselheiro será de dois anos.

A regulamentação do Conselho foi publicada em 17 de agosto de 2023, como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/19/santo-andre-sp-regulamenta-conselho-de-transporte-que-vai-se-reunir-seis-vezes-por-ano/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes