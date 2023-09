ANTT concede autorização para construção de nova ferrovia em Minas Gerais

Construção de um ramal ferroviário vai interligar as cidades de São Gotardo e Matutina, no Oeste de Minas, a Ibiá, no Triângulo Mineiro

A autorização foi concedida na última quarta-feira 13 de setembro de 2023. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) enviou para a Verde Agritech permissão para construção de um ramal ferroviário interligando as cidades de São Gotardo e Matutina, no Oeste de Minas, a Ibiá, no Triângulo Mineiro.

O projeto prevê que a linha férrea privada tenha capacidade para escoar até 50 milhões de toneladas de fertilizantes produzidos pela Verde Agritech, isso calculado em um MP de 2021 no âmbito do Pro Trilhos (Programa de Autorização Ferroviária).

O valor total dos investimentos ainda vai ser definido por estudos, mas, de acordo com dados do Pro Trilhos, para um extensão de 100 quilômetros, o projeto deve demandar R$ 1,16 bilhão.

A empresa tem hoje duas plantas em operação em Minas, com capacidade para produzir até 3 milhões de toneladas, sendo a maior produtora do Brasil de fertilizantes à base de potássio. Essa posição deve ser consolidada com uma terceira fábrica em construção com investimentos de R$ 275 milhões e que elevará a capacidade para 13 milhões de toneladas por ano, atendendo a 16,4% da demanda brasileira de fertilizantes de potássio.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte