RioCard vence licitação para operação da bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de nova Friburgo (RJ)

Contrato de aproximadamente R$ 15 milhões tem prazo de cinco anos

ARTHUR FERRARI

A RioCard Tecnologia da Informação S/A venceu a licitação para operar a bilhetagem eletrônica do transporte coletivo municipal de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, que aconteceu nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023.

O próximo passo é a verificação da documentação para a conclusão do processo de licitação, que firmará o contrato com prazo de cinco anos e valor total de aproximadamente R$ 15 milhões (R$ 14,963,503,72), como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/25/nova-friburgo-rj-abre-licitacao-para-o-sistema-de-bilhetagem-eletronica-do-transporte-coletivo/

A RioCard tem até segunda-feira (18) para enviar a documentação para verificação e conclusão do processo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte