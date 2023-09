Goiânia (GO) assina acordo com Consórcio e garante conclusão de trecho 2 do BRT Norte-Sul em 2023

Câmara de Resolução de Conflitos do Município costurou acerto entre as partes e obteve R$ 48 milhões de economia para o Município

ALEXANDRE PELEGI

Um acordo costurado pela recém-instituída Câmara de Resolução de Conflitos do Município de Goiânia (Resolve) possibilitará destravar as obras do trecho 2 do BRT Norte-Sul, entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória.

O termo, que foi assinado entre a prefeitura da capital de Goiás e o Consórcio BRT Norte-Sul, foi o primeiro a ser firmado pela Câmara, cujo propósito é reduzir a litigiosidade.

O Consórcio BRT Norte-Sul cobrava uma indenização de R$ 63,9 milhões relacionada aos custos da administração central da obra. O subprocurador do Município, José Carlos Issy, ressalta que a Resolve desempenhou um papel fundamental na redução da litigiosidade e na busca de benefícios para a administração municipal. “Vinculamos este acordo à conclusão efetiva das obras do trecho 2 do BRT Norte-Sul dentro do prazo estabelecido”, explicou.

Com o acordo, o valor foi reduzido significativamente para R$ 15,5 milhões.

Para o subprocurador do Município, isso representa uma economia de mais de R$ 48,4 milhões para os cofres públicos. O pagamento será dividido em três parcelas: 50% do valor na primeira parcela, 40% na segunda e 10% ao final das obras, com a entrega de todas as estações.

Com a assinatura do termo, a previsão é de entrega de 11 estações de embarque e desembarque em até 57 dias após o pagamento da primeira parcela.

Estão programadas ainda mais 20 estações para serem entregues nos primeiros e segundos meses após o acordo.

Os pagamentos serão efetuados conforme cada etapa da obra for concluída.

O prefeito Rogério Cruz salienta que a conclusão da obra vai resolver um problema vital para a mobilidade urbana da Capital.

“Com este acordo inovador e as entregas planejadas, a Prefeitura de Goiânia demonstra seu compromisso em melhorar o sistema de transporte da cidade e proporcionar maior eficiência e comodidade para os cidadãos”, diz o prefeito.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes