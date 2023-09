Porto Alegre conta com operação especial de transporte e trânsito para partida entre Internacional e São Paulo nesta quarta (13)

Jogo acontece no Beira-Rio às 21h30

ARTHUR FERRARI

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre (RS) anunciou que a capital contará com um esquema especial de transporte e trânsito para o jogo entre Internacional e São Paulo, que acontece nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, às 21h30 no estádio Beira-Rio.

Uma linha especial de ônibus e duas lotações começam a circular a partir das 18h30, mas os passageiros também poderão contar com as mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, que atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Já a partir das 19h, os agentes da EPTC vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito.

Ao fim do jogo, a Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

Confira as linhas especiais de ônibus:

F993 Futebol Beira-Rio – Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 18h30. Após a disputa, seis veículos partirão da rua Nestor Ludwig, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Lotação – A partir das 18h30, as linhas 10.4 – Ipanema e 10.52 – Guarujá/Ponta Grossa via Cavalhada sairão da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. Os veículos também partem no sentido bairro-Centro, com a linha 10.4 saindo da rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica, e a linha 10.52 do terminal da rua Gentil Claudionor de Souza, próximo da rótula da avenida Juca Batista com a Estrada Chapéu do Sol.

Após o jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a linha 10.4 – Ipanema segue até o bairro Hípica e a linha 10.52 – Guarujá vai até a Ponta Grossa e o Chapéu do Sol. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte