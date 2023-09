Inscrições para o processo seletivo para estágio na ARTESP estão abertas

Vagas são para estudantes do ensino superior e oferecem bolsa de R$ 787,58

MICHELLE SOUZA

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para processo seletivo público de estágio. As inscrições devem ser realizadas no período de 18 de setembro até às 12 horas do dia 9 de outubro de 2023, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Podem participar estudantes matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Economia, Engenharia Civil, Tecnólogo em Transporte Terrestre, Ciência de Dados, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Tecnologia da Informação.

A bolsa-auxílio mensal é de R$ 787,58, com acréscimo de R$ 17,60 de auxílio-transporte por dia, entre outros benefícios. Para se inscrever, é necessário estar regularmente matriculado e cursando os cursos previstos no edital.

A seleção é por meio de prova objetiva e aplicada de forma online, composta por 20 questões de múltipla escolha. A validade do processo seletivo é de um ano, a partir da publicação da classificação definitiva, podendo ser prorrogado, a critério da ARTESP.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte