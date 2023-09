Passagem de ônibus elétrico no Paraguai vai custar o equivalente a R$ 2,75 a partir de segunda (18)

Serviços começaram experimentalmente sem cobrança de tarifa

ADAMO BAZANI

A tarifa nos serviços de ônibus elétricos de Ciudad del Este, no Paraguai, passará a ser cobrada a partir de segunda-feira, 18 de setembro de 2023.

O valor será de 4 mil guaranis, o equivalente a aproximadamente R$ 2,75.

A informação foi confirmada pela prefeitura.

Não será aceito pagamento em dinheiro, somente com o cartão Jaha, do transporte do sistema.

Como mostrou o Diário do Transporte, a frota de 20 coletivos com este tipo de propulsão começou a circular no dia 21 de agosto de 2023, sem cobrança de tarifa, de forma experimental.

A partir de 18 de setembro de 2023, os intervalos cairão dos atuais 30 minutos para aproximados 20 minutos.

Há duas rotas a partir do bairro Remansito até a Fundação Los Angeles, mas serão dois trajetos diferentes:

Rota 1: Mercado de Abasto, avenida Bernardino Caballero, rotatória Oasis, bairro San Rafael, rotatória Oasis, avenida Monseñor Rodríguez e avenida Peru, até a Fundação Los Angeles

Rota 2: San Miguel, Bernardino Caballero, rotatória Oasis, bairro San Rafael, Oasis, avenida Monseñor Rodríguez, km 5,5 La Blanca, Hoahi, até a Fundação Los Angeles.

Como mostrou o Diário do Transporte, os veículos foram fabricados pela chinesa Zhongtong Bus.

O Município, que faz fronteira com o Estado do Paraná, investiu G$ 63,4 bilhões, cerca de R$ 45 milhões.

São 18 ônibus para 72 passageiros, com autonomia de 240 quilômetros, e mais dois com capacidade para 28 passageiros, autonomia de 180 quilômetros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes