ARTESP fiscaliza mais de 1.700 veículos em 561 rodovias durante o mês de agosto

Objetivo foi vistoriar condições dos ônibus regularizados e coibir a circulação de irregulares e clandestinos

Equipes de fiscalização ao Transporte Coletivo Intermunicipal da ARTESP (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) realizou operações em terminais rodoviários e rodovias de 56 municípios durante o mês de agosto. Ao todo, foram fiscalizados 1.755 veículos, das quais 1.194 em terminais e 561 em rodovias. As blitzes resultaram em 253 autuações e 37 notificações, além de 27 veículos retidos e 35 removidos para pátio.

Os motivos para autuação são diversos, desde alteração do valor da passagem sem autorização, falta ou defeito de equipamento obrigatório, atraso na realização de horários, falta da tabela de horários ou de tarifas a bordo do veículo, não portar declaração de vistoria válida, não portar comunicado de contratação de serviço de fretamento, não portar nota fiscal das viagens de fretamento eventual, até empresa cadastrada no regime de fretamento realizando cobrança individual de passagens.

As fiscalizações foram realizadas nos municípios de Agudos, Andradina, Americana, Araçoiaba da Serra, Arealva, Assis, Atibaia, Bauru, Boituva, Cajamar, Campinas, Casa Branca, Catanduva, Conchas, Dois Córregos, Dumont, Franca, Getulina, Iacanga, Indaiatuba, Itanhaém, Itupeva, Jambeiro, Jaú, José Bonifácio, Jundiaí, Lençóis Paulista, Limeira, Marília, Miracatu, Mogi das Cruzes, Monte Aprazível, Nazaré Paulista, Neves Paulista, Nova Odessa, Nuporanga, Ocauçu, Onda Verde, Piracicaba, Porangaba, Porto Feliz, Pradópolis, Praia Grande, Quadra, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Pedro, São Simão, Sumaré, Valinhos e Várzea Paulista, para detectar irregularidades nos ônibus, vans e micro-ônibus vistoriados e coibir o transporte clandestino ou irregular.

A ARTESP recomenda que para o usuário não sofrer nenhum tipo de transtorno durante as viagens intermunicipais no Estado de São Paulo, ao utilizar um ônibus fretado, é recomendado verificar com antecedência se a empresa contratada e o ônibus são cadastrados junto à Agência. Os dados podem ser verificados no site da ARTESP. Antes do embarque é possível consultar a regularidade do veículo por meio do QRCode situado próximo a porta.

O usuário pode ainda denunciar problemas de má conservação dos ônibus, não cumprimento de horário, falta de itens obrigatórios, entre outros pelo 0800 727 83 77, com atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 7h às 19h, ou pelo e-mail ouvidoria@artesp.sp.gov.br.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte