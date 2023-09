Marcopolo reúne investidores e expõe soluções de descarbonização do transporte de passageiros

Com boas expectativas de entregas para o segundo semestre, executivos destacaram o bom desempenho das vendas com a retomada do turismo, e a recuperação do transporte urbano

ALEXANDRE PELEGI

Os diretores da Marcopolo, no dia do investidor na última terça-feira, 05 de setembro de 2023, reuniram analistas de investimento e acionistas em sua sede em Caxias do Sul.

No encontro, os executivos apresentaram as perspectivas de negócio, atualizaram os investidores sobre os cenários de mercado e mostraram soluções de descarbonização do transporte de passageiros. Nesse item, foi apresentada a produção do Attivi Integral, primeiro ônibus 100% elétrico da marca.

O bom desempenho das vendas foi o destaque, o que trouxe boas expectativas de entregas para o segundo semestre deste ano. A retomada do turismo e a recuperação do transporte público urbano foram as causas do otimismo.

“O evento permitiu aos participantes uma visão mais detalhada sobre a atuação da companhia no mercado interno e externo, além de um panorama das iniciativas de inovação para desenvolvimento de soluções sustentáveis para o futuro da mobilidade”, explicou José Antonio Valiati, diretor de Relações com Investidores da Marcopolo.

Os participantes visitaram as plantas da Marcopolo em Caxias do Sul e conheceram produtos da Companhia, como a linha G8, o Attivi e o Volare autônomo.

Fundada há 74 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. “A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de cem países”, diz o comunicado da fabricante.

