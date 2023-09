Dez linhas de ônibus sofreram desvios desde o início da tarde desta sexta-feira (08) na avenida Rio das Pedras, em São Paulo

Trólebus de duas linhas tiveram que fazer retorno, nos dois sentidos, a partir do Terminal Vila Carrão

ALEXANDRE PELEGI

Uma Interferência na Avenida Rio das Pedras afetou a circulação dos ônibus durante parte da tarde desta sexta-feira, 08 de setembro de 2023.

Em nota, a SPTrans informa que a via foi liberada, os desvios desativados e a operação normalizada.

Os trólebus que operavam nas linhas 2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II e 342M/10 Term. São Mateus – Term. Penha tiveram que fazer retorno, nos dois sentidos, a partir do Terminal Vila Carrão.

As linhas que foram afetadas desde as 13h40 de hoje foram as seguintes:

3032-10 TERM. VL. CARRÃO CIRCULAR

3778-10 JD. STA. TEREZINHA – METRÔ CARRÃO

4002-10 GUAIANASES – TERM. VL. CARRÃO

4008-10 JD. CIBELE -TERM. VL. CARRÃO

4010-10 JD. NSA. SRA. DO CARMO -TERM. VL. CARRÃO

4014-10 JD. VL. CARRÃO -TERM. VL. CARRÃO

407J-10 JD. SOARES -METRÔ TATUAPÉ

507T-10 TERM. SAPOPEMBA -METRÔ CARRÃO

573T-10 TERM. SAPOPEMBA – METRÔ CARRÃO

573T-31 TERM. SAPOPEMBA -METRÔ CARRÃO

Sentido centro: normal até a Avenida Rio das Pedras, Avenida Vereador Emílio Meneghini, Rua Engenheiro Guilherme Cristiano, Rua Coronel Paul Vachet, Avenida Rio das Pedras, prosseguindo normal.

Sentido bairro: normal até a Avenida João XXIII, Rua Rego Barros, Rua Guilherme Cristiano, Avenida Rio das Pedras, prosseguindo normal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes