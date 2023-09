Motorista do ônibus que se acidentou com torcedores do Corinthians tem alta nesta quinta (07)

Sete pessoas morreram; Veículo estava irregular e polícia investiga responsabilidades do condutor

ADAMO BAZANI

Recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, Cleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, o motorista e dono do ônibus de fretamento da empresa CFV Martins que, na madrugada de 20 de agosto, se acidentou com torcedores do Corinthians na rodovia Fernão Dias, km 540, entre Brumadinho e Igarapé – região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo transportava 43 passageiros, dos quais, sete morreram.

Martins estava internado em uma clínica do Hospital Regional de Betim.

De acordo com nota da Secretaria de Saúde de Beti,, a qual o Diário do Transporte teve acesso, o motorista apresentou plenas condições de continuar a recuperação em casa.

Sobre o acidente ocorrido no dia 20 de agosto envolvendo torcedores do Corinthians, o motorista do ônibus, de 39 anos – única vítima que ainda permanecia internada no Hospital Público Regional -, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (7). Ele já apresentava quadro clínico estável, seguia respondendo bem a todos os cuidados médicos e, após o resultado de exames realizados ao longo da semana, recebeu autorização médica para deixar a unidade. Conforme o artigo 88 do Código de Ética Médica, os detalhes do tratamento oferecido pelo Hospital Regional ao longo da internação, bem como toda a situação clínica do paciente, foram informados apenas ao mesmo e aos familiares autorizados.

A polícia investiga responsabilidades do condutor.

De acordo com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o veículo, que seguia de Belo Horizonte (MG) para Taubaté (SP), estava irregular por não ter autorização para fazer viagens interestaduais.

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) informou que o cronotacógrafo do ônibus estava vencido.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais em 24 de agosto de 2023 mostram o exato momento em que o ônibus fretado por torcedores corintianos tombou no km 540, da rodovia Fernão Dias, região de Brumadinho.

Pelo vídeo, é possível perceber que veículo não completou uma curva, bateu em um barranco e saiu se arrastando.

Uma grande quantidade de terra é levantada.

Aparentemente ao menos o veículo estava em alta velocidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes