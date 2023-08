VÍDEO: Imagens mostram exato momento em que ônibus com corintianos tombou provocando mortes na Fernão Dias

Pelo vídeo, é possível perceber que veículo não completou uma curva

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira, 24 de agosto de 2023, mostram o exato momento em que o ônibus fretado por torcedores corintianos tomba no km 540, da rodovia Fernão Dias, região de Brumadinho.

O acidente, que ocorreu no domingo (20) provocou a morte de sete torcedores e deixou várias pessoas feridas em estado grave, entre os quais o motorista que também é dono da empresa de transportes CFV Martins.

Pelo vídeo, é possível perceber que veículo não completou uma curva, bateu em um barranco e saiu se arrastando.

Uma grande quantidade de terra é levantada.

Aparentemente ao menos o veículo estava em alta velocidade, informação que vai ser mais difícil de ser apurada pela perícia já que, como mostrou o Diário do Transporte, segundo o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), o tacógrafo do veículo estava vencido.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/21/tacografo-do-onibus-com-torcedores-do-corinthians-estava-vencido-diz-ipem-sp/

O ônibus, um Irizar Scania ano 2008, não tinha autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para fazer viagens interestaduais.

O veículo saiu de Belo Horizonte e ia para o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Havia mais de 30 multas relacionadas ao ônibus.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes