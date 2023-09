Frotas de ônibus dos sistemas SPTrans e da EMTU serão reduzidas no feriado e “emenda”

Trens e metrôs terão escalas especiais

ADAMO BAZANI

Os transportes na capital e Grande São Paulo têm alterações neste feriado de 07 de setembro de 2023, quinta-feira, na emenda na sexta-feira e no fim de semana.

Na capital paulista vão operar nesta quinta-feira (07), cerca de 6,5 mil ônibus do sistema SPTrans, o que é semelhante a uma frota de sábado. Na sexta-feira (08), serão 11.200 ônibus em circulação, quase um dia útil normal.

O posto central da SPTrans e os postos Jabaquara e Santana fecham na quinta-feira. Os demais funcionam.

Na sexta-feira, todos os postos abrem, menos o central.

Já os ônibus intermunicipais do sistema EMTU seguem escalas como de domingo neste feriado de quinta-feira e os horários semelhantes a sábado na “emenda” de sexta-feira.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai atender os passageiros com intervalos semelhantes aos de domingo. Para facilitar o retorno das pessoas que ao longo do dia vão se dirigir ao Autódromo de Interlagos para o festival de música The Town, a companhia vai manter trens circulando e todas as 57 estações abertas para desembarque durante a madrugada da sexta-feira, dia 8. O intervalo entre os trens vai ser ajustado para atender a demanda de passageiros. A ViaMobilidade faz um esquema especial de atendimento nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O Metrô vai funcionar com a frota que é usada nos fins de semana, e com monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) para colocar mais trens, em caso de necessidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes