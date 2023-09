Prefeitura de São Paulo abre inscrições para concurso público que oferta vagas de agente e gestor de trânsito na CET

Interessados tem até 24 de setembro para se inscreverem

Através do Diário Oficial publicado na última sexta-feira, 1º de setembro, a Prefeitura de São Paulo anunciou a abertura das inscrições para vagas na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ofertadas por meio de concurso público.

As oportunidades são para os cargos de agente e gestor de trânsito, com faixa salarial entre R$ 3.788,37 e R$ 10.302,00. No total, serão 254 vagas em busca de novos profissionais.

Ambas funções possuem uma carga horária semanal de trabalho de 40 horas, além de benefícios como Assistência Médico-Hospitalar/Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Cultura e Seguro de Vida em Grupo.

Confira os requisitos de cada cargo ofertado:

AGENTE DE TRÂNSITO: Certificado ou diploma devidamente registrado, de conclusão do ensino médio (2º grau) ou equivalente, emitido por instituição de ensino reconhecida conforme legislação específica e Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “C” ou superior.

GESTOR DE TRÂNSITO: Certificado de conclusão ou diploma de graduação em Engenharia Civil (Engenharia Civil, Engenharia Civil Costeira e Portuária, Engenharia Civil da Mobilidade, Engenharia Civil de Infraestrutura, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Civil Empresarial) ou Engenharia de Transportes (Engenharia de Transportes, Engenharia de Transporte e Logística, Engenharia de Transportes e Logística) ou Engenharia Ferroviária e de Logística ou Engenharia Ferroviária e Metroviária ou Arquitetura ou Tecnologia em Construção Civil (Tecnologia em Construção Civil, Tecnologia em Construção Civil – Edificações, Tecnologia em Construção Civil – Estrada e Topografia, Tecnologia em Construção Civil – Movimento de Terra e Pavimentação, Tecnologia em Construção Civil – Obras de Solos, Tecnologia em Construção Civil – Obras Hidráulicas, Tecnologia em Construção Civil – Terraplanagem, Tecnologia em Construção de Edifícios) ou Tecnologia em Edificações ou Tecnologia em Estradas ou Tecnologia em Transporte Terrestre – Urbano ou Tecnologia em Transporte Terrestre, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU, conforme a área de formação e Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B” ou superior.

Interessados podem se inscrever para o concurso público até 24 de setembro, pelo site www.caipimes.com.br.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte