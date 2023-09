Ecoponte prevê fluxo de mais de 700 mil veículos na Ponte Rio-Niterói durante o feriado da Independência

Maior movimento na via deve ocorrer nesta quarta-feira (06)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre esta quarta-feira, 06 de setembro de 2023, e a próxima segunda, dia 11, a Ecoponte estima um fluxo de 741 mil veículos na Ponte Rio-Niterói durante o feriado da Independência.

O dia previsto com maior movimento será nesta quarta (06), com mais de 88 mil veículos transitando na via, seguindo para Niterói e cidades da Região dos Lagos.

Já no retorno do feriado, no domingo (10) e na segunda (11), serão cerca de 137 mil veículos no fluxo da rodovia.

A concessionária disponibilizará 33 unidades operacionais, entre guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção e ambulâncias para auxiliar o público.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte