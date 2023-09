Boletim Via Mobilidade Tarde – 04/09

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Osasco.



Nossa operação

– As atividades de troca de dormentes de madeira por artefatos de concreto, mais duráveis e seguros, continuam nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda. De um total de 400 mil dormentes na via permanente de ambas as linhas, 100 mil já são de concreto. Semana passada, as substituições ocorreram na Estação Socorro, Linha 9, e em Presidente Altino, estação da Linha 8 [Fotos].

Obras de modernização e serviços de manutenção