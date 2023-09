Boletim Via Mobilidade Manhã – 02/09

Operação normal nas Linhas 8-Diamante e Esmeralda.

Linha 8

– Intervalo de até 8 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalo de até 7 minutos entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Osasco.

THE TOWN

– As linhas 8 e 9 funcionarão 24 horas hoje para atender os fãs do The Town, assim como todo o sistema de trilhos em SP. Após meia-noite, o embarque acontece somente nas estações Autódromo e Jurubatuba, da linha 9. As demais estações estarão abertas apenas para transferências entre linhas e desembarque. Passaportes expressos e semiexpressos podem ser adquiridos no site: https://passaporte.viamobilidade.

Nossa operação

– Todas as madrugadas e durante o dia, fora dos horários de pico, equipes da ViaMobilidade trabalham na recuperação e modernização da infraestrutura e componentes das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda para garantir o pleno funcionamento do sistema. Nas imagens, técnicos realizam a manutenção preventiva da máquina de chave instalada em trecho do Pátio Presidente Altino, Linha 9-Esmeralda. Máquinas de chave são dispositivos que permitem o acionamento de forma remota dos Aparelhos de Mudança de Via (AMV), responsáveis pela transição do trem de uma via para outra.

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

Serviço

Linha 9

– Elevador em reforma/manutenção na estação Berrini.

– Escada rolante em reforma/manutenção na estação Pinheiros.

