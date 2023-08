Prefeitura de Cotia (SP) amplia linha de ônibus 237 buscando melhorar atendimento aos moradores do Jardim Japão

Extenção no Itinerário começou a valer na segunda (28)

ARTHUR FERRARI

Desde segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a linha 237 A (Jardim São Luiz x Água Espraiada) de Cotia (SP) já conta com uma ampliação em seu itinerário, passando a circular até o Jardim Japão em horários especiais.

De acordo com a prefeitura, no trajeto estendido a linha estará identificada como “237 (Jardim São Luiz x Jardim Japão – via Água Espraiada)”.

Vale ressaltar que as viagens com ampliação acontecem apenas em dias úteis.

A extenção do itinerário atende uma solicitação de moradores da região e, segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), inicialmente, a operação é feita em caráter experimental.

Outros ajustes poderão ser feitos para atender melhor a população, afirma a prefeitura.

Confira o itinerário:

Linha 237 A – Jardim São Luiz x Água Espraiada

Horários ida: 05h30 17h50 21h45 23h15

Horários volta: 06h00 18h40

Itinerário: http://www.vraposotavares.com.br/

Linha 237 – Jardim São Luiz x Jardim Japão (via Água Espraiada) – linha estendida

Horários ida: 06h35 08h10 09h00 10h30 11h30 12h15 13h50 14h20 15h50 18h40 19h10

Horários volta: 07h45 09h20 10h10 11h40 12h30 13h15 14h50 15h20 16h50 19h40

Itinerário: http://www.vraposotavares.com.br/

Arthur Ferrar, para o Diário do Transporte