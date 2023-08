OUÇA: 176 mil multas às empresas de ônibus da capital paulista somaram R$ 38 milhões até julho deste ano, diz SPTrans nesta terça (29)

Prefeito promete reforçar fiscalização

ADAMO BAZANI

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus da cidade de São Paulo, detalhou nesta terça-feira, 29 de agosto de 2023, as cerca de 180 mil multas às viações, mencionadas nesta segunda-feira (28) pelo prefeito Ricardo Nunes.

De acordo com a gestora, entre janeiro e julho de 2023 foram aplicadas 176 mil autuações às concessionárias, o que totalizou R$ 37,9 milhões. (Veja nota completa ao fim da reportagem)

Em todo o ano de 2019, antes portanto da pandemia de 2019, foram cerca de 100 mil multas.

Até setembro de 2019, estavam em vigor contratos emergenciais e aditivos contratuais com as empresas de ônibus porque ainda não havia sido concluída a licitação do sistema de linhas municipais que se arrastava desde 2013.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, após entrega da revitalização do Terminal Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, as fiscalizações sobre a atuação das companhias de ônibus da cidade serão intensificadas.

Ainda de acordo com Nunes, neste ano será feita uma revisão contratual com as empresas, como já é previsto nos documentos assinados pelas viações em setembro de 2019.

OUÇA:

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, as fiscalizações por não cumprimento de partidas e atrasos são eletrônicas.

Ainda não avançou a implantação de um novo sistema de monitoramento (SMGO) e de um novo CCO (Centro de Controle Operacional) que deixariam as fiscalizações mais eficientes e estão previstos nos contratos com as viações.

Por estes contratos, a má prestação se serviços influencia na remuneração das empresas de ônibus.

Entre as principais reclamações dos passageiros estão atrasos, descumprimento de partidas e itinerários, comportamento dos motoristas e cobradores, além de falta de higienização adequada dos coletivos.

Em nota, a SPTrans informou que estas multas chegaram a R$ 38 milhões.

A SPTrans informa que entre janeiro e julho de 2023 foram aplicadas 176 mil autuações às concessionárias por descumprimento dos itens do Regulamento de Sanções e Multas (Resam) previsto no contrato de concessão.

As multas aplicadas às concessionárias do sistema de transporte municipal no período correspondem a um valor total de R$ 37,9 milhões. Esse montante é descontado diretamente da remuneração das empresas, após esgotado o prazo recursal.

Entre os itens autuados estão o descumprimento de partidas, falta de limpeza interna ou externa, problema no sistema de iluminação ou sinalização interna e externa, letreiros e placas em desacordo com a linha, deixar de cumprir determinação da SPTrans, entre outros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes