Prefeitura de Manaus realiza manutenções na estação de transferência Santos Dumont

Serviços incluem desde substituição dos bancos até adaptação do espaço físico

ALEXANDRE PELEGI

Substituição os bancos e adaptar o espaço físico para melhorar a mobilidade dos usuários do transporte coletivo, são algumas das ações que a prefeitura de Manaus realiza na estação de transferência Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, zona Norte.

Os serviços são gerenciados pelo IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) e começaram na quarta-feira, 23 de agosto de 2023.

De acordo com a prefeitura, bancos que estavam danificados foram substituídos por mobiliários de concreto para evitar vandalismos. “Foi aberta mais uma passagem entre os gradis internos para facilitar a mobilização dos passageiros e beneficiar pessoas com deficiência visual. Além disso, o piso tátil foi renovado”, diz a prefeitura.

O IMMU realizou ainda a pintura do guarda-corpo da estação.

O vice-presidente do IMMU, Alexandre Frederico, detalhou os serviços que estão sendo realizados no local. “Recebemos denúncias sobre a situação dos equipamentos da estação Santos Dumont. Fizemos levantamento, vistoria e constatamos necessidade de manutenção nos equipamentos. Entre os serviços realizados, destacamos a questão dos bancos – bastante afetados pelo vandalismo. Trocamos os bancos por bancos rígidos de concreto como é em grande parte dos abrigos da cidade. Estamos também repondo o piso tátil para melhor orientação das pessoas com deficiência visual. O gradil da estação também está recebendo manutenção com pintura e acabamento”, destacou.

Frederico garantiu que os serviços de manutenção serão estendidos a outras plataformas e estações de transferências da capital, tanto no corredor Norte quanto no corredor Leste.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes