Mercedes-Benz do Brasil abre inscrições para a 13ª edição do Prêmio de Responsabilidade Socioambiental

Projeto premiará cases destaques nos tópicos relacionados ao ESG e sustentabilidade

Foram abertas as inscrições para a 13ª edição do Prêmio de Responsabilidade Socioambiental da Mercedes-Benz do Brasil, focado nos princípios ESG (meio ambiente, social e governança), e sustentabilidade na cadeia produtiva.

As inscrições acontecem até o dia 31 de outubro de 2023, e podem ser feitas por este link. A iniciativa também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 17) da ONU (Organização das Nações Unidas).

Os cases serão julgados por representantes da Mercedes-Benz e especialistas de universidades convidadas.

Os concorrentes deverão mostrar que conciliam o crescimento dos negócios com a preservação ambiental e a responsabilidade social.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte