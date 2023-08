Governo de SP anuncia contratação de instituição do Banco Mundial para assessorar em concessões de linhas do Metrô

IFC (International Finance Corporation) fará a estruturação técnico-financeira de todo o processo

ALEXANDRE PELEGI

O Governo do Estado de São Paulo avança célere na proposta de conceder à iniciativa privada as linhas operadas pelo Metrô de São Paulo.

Para auxiliar nesse processo a Secretaria de Parcerias em Investimentos decidiu contratar serviços técnicos especializados de apoio e consultoria para nova rodada de concessões no setor metroviário.

Em publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a Secretaria autorizou a contratação da IFC – Corporação Financeira Internacional com vistas à prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e consultoria para a estruturação técnico-financeira da concessão de linhas do transporte metroviário.

Caberá à IFC, de acordo com a publicação, fazer a avaliação das estratégias de participação do setor privado para expandir a capacidade de investimento e melhorar a governança da Companhia do Metrô de São Paulo.

A IFC é a maior instituição global de desenvolvimento dirigida para o setor privado nos mercados emergentes, e participou da modelagem do primeiro projeto de concessão de operação das linhas do sistema ferroviário metropolitano que foi concedido à iniciativa privada.

A entidade assessorou o Governo do Estado de São Paulo na estruturação, promoção e processo de licitação para a concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM, cujo contrato foi assinado em julho de 2021 com o consórcio formado pela CCR SA e RuasInvest.

Este projeto foi garantido com apoio financeiro da PSPInfra, uma parceria criada em 2007 entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a International Finance Corporation (IFC), Esta parceria foi criada, segundo a IFC, “para melhorar a prestação de serviços públicos no Brasil por meio do desenvolvimento de infraestrutura com a participação do setor privado”.

Como mostrou o Diário do Transporte, em abril deste ano a Secretaria autorizou a contratação da IFC para a prestação de serviços técnicos especializados no projeto CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com inexigibilidade de licitação (Relembre).

O governador Tarcísio de Freitas tem afirmado publicamente que tem planos para conceder ao setor privado as Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha do Metrô e o monotrilho da Linha 15-Prata. Com isso, a companhia mudaria seu foco, deixando a operação e passando a assumir o papel de estruturação do sistema e ainda a responsabilidade de elaborar projetos de expansões.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes