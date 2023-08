Boletim Via Mobilidade Tarde – 27/08

Informações à Imprensa (27/08 – 18h30)

Operação normal na Linha 8-Diamante.

Manutenção programada na Linha 9-Esmeralda. Trens operando com maiores intervalos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal.

Linha 8

– Intervalo de até 10 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalo de até 10 minutos entre as estações as estações Osasco e Jurubatuba e de até 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal.

Nossa operação

– As cabines de paralelismo desempenham funções essenciais na operação como monitorar, proteger, comandar e regular a tensão ao longo da rede, além de isolar trechos quando necessário. Nesses espaços, diversas baterias funcionam como fonte de energia para alimentar o sistema. Nas imagens, manutenção preventiva no banco de baterias da cabine de paralelismo da estação Osasco, Linha 8-Diamante.

Obras de modernização e serviços de manutenção

Linha 9

– Neste domingo (27/08), até 23h, os intervalos serão de até 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de até 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal.

Serviço

Linha 9

– Elevadores em reforma/manutenção nas estações Villa Lobos-Jaguaré e Berrini.