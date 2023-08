Linha 3-Vermelha tem alterações neste domingo (27), durante obras de reforço estrutural para instalação de portas de plataforma na Estação Guilhermina-Esperança

Trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada das 4h40 às 14h

ARTHUR FERRARI

Neste domingo, 27 de agosto de 2023, das 4h40 às 14hs, os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo vão circula com restrição de velocidade e maior intervalo de parada entre as estações.

O motivo da operação diferenciada são as obras de reforço estrutural na plataforma da estação Guilhermina-Esperança, que receberá portas de plataforma em breve. Os equipamentos oferecem mais segurança aos passageiros, reduzindo o número de interferências que prejudicam a circulação dos trens como, por exemplo, a queda de objetos na via.

De acordo com o Metrô, por segurança, durante os serviços os trens circularão em uma única via no trecho entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde, onde o atendimento aos passageiros que forem embarcar no sentido Corinthians-Itaquera ou com destino a estação Palmeiras-Barra Funda acontecerá de forma intercalada.

Como mostrou o Diário do Transporte, na última segunda-feira (21), as portas de plataforma, começaram a funcionar na Estação Pedro II, também da linha 3-Vermelha.

Já nas madrugadas do domingo (27) e segunda-feira (28), a estação Carrão-Assaí Atacadista da linha 3 começa a receber a instalação dos módulos das portas de plataforma. Não haverá impacto na operação dos trens.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte