Portas de plataforma da Estação Pedro II, da linha 3-Vermelha, entram em operação nesta segunda (21)

Próximas estações serão Carrão-Assaí Atacadista, Guilhermina-Esperança e Penha-Lojas Besni

ADAMO BAZANI

A partir das 21h desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, entra em início de forma definitiva a operação das portas de plataforma da Estação Pedro II, na Linha 3-Vermelha.

Segundo o Metrô, esta será a quarta estação desta linha com portas de plataforma em funcionamento. As demais são Vila Matilde, Belém e Bresser-Mooca.

“Em outras estações da Linha 3-Vermelha, como Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda, a instalação mecânica das portas de plataforma já foi concluída e, no momento, são realizados exaustivos testes e protocolos que garantam seu funcionamento em segurança. Já na estação Carrão-Assaí Atacadista, a instalação mecânica está em andamento. Junto com as estações Guilhermina-Esperança e Penha- Lojas Besni deverão ser as próximas paradas da Linha 3-Vermelha a terem os equipamentos. Vale destacar que a instalação destes equipamentos, bem como os testes são realizados em um curto espaço de tempo, durante a madrugada, para não interferir na operação dos trens e reduzir impactos no serviço. A meta é concluir no primeiro semestre de 2024 a instalação em todas as estações da Linha 3-Vermelha.

O Metrô de São Paulo mantém contrato que abrange a colocação desses equipamentos em 88 fachadas (laterais) de plataformas nas estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

Esses equipamentos de segurança já foram instalados pelo Metrô nas 17 estações da Linha 5-Lilás e, atualmente, além das estações da Linha 3-Vermelha, o sistema operado pelo Metrô conta com as portas em funcionamento em todas as estações da Linha 15- Prata, em duas estações da Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi) e em quatro estações da Linha 2-Verde (Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Vila Madalena). – diz o Metrô em nota

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes