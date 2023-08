Divisão de encomendas do Grupo Ouro e Prata lança projeto de Neutralização de Carbono

Viopex Encomendas Expressas testará um projeto piloto por seis meses junto a distribuidora Giro Peças

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Viopex Encomendas Expressas, divisão de transportes de encomendas do Grupo Ouro e Prata, lançou o projeto de Neutralização de Carbono, que pretende utilizar bagageiros de ônibus para carregamentos e deslocamentos de cargas de pequeno volume.

Em um primeiro momento, o projeto piloto irá durar seis meses e terá apoio da distribuidora Giros Peças. É previsto que 100% da emissão de carbono seja compensada, alcançando até 5,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente, aproximadamente 1.017.365 quilômetros rodados.

A iniciativa tem o intuito de contribuir com uma maior sustentabilidade ao contemplar quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

Ações como reutilização de água da chuva para lavagem de frota, plantio de 438 árvores nativas na região de Gravataí (RS) e estoque de carbono (reduzindo 73 toneladas de CO2 em 2022) também fazem parte do Grupo Ouro e Prata.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte