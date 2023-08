Prefeitura do Rio de Janeiro concede aditivo de R$ 9 milhões ao contrato das obras do Corredor BRT TransBrasil

Há dois meses secretaria de Infraestrutura havia autorizado a liberação de R$ 37,5 milhões a ser pago ao Consórcio responsável pelas obras

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, publicou nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, aditivo ao contrato das obras de implantação da conclusão do BRT TransBrasil, no Rio de Janeiro.

O valor do acréscimo é de R$ 9,3 milhões (R$ 9.306.373,30), a ser pago ao Consórcio TransBrasil SA, responsável pelas obras referentes ao lote 2, da passarela da Avenida Brasil a Deodoro.

Como mostrou o Diário do Transporte, há cerca de dois meses a prefeitura autorizou o pagamento de R$ 37,5 milhões de aditivo a ser pago ao Consórcio TransBrasil S.A.: R$ 12,7 milhões de reajuste contratual e R$ 24,8 milhões como reconhecimento de dívida. Relembre:

HISTÓRICO PROBLEMÁTICO:



O BRT Transbrasil teve suas obras iniciadas em 2013, com previsão de ficar pronto no fim de 2016. A obra, no entanto, sofreu vários adiamentos.



Em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19, foi novamente paralisada, quando a previsão era ficar pronto em junho deste ano. Os ônibus articulados sequer foram comprados pelas empresas que irão operar no corredor.



Falta ainda concluir a construção de terminais de integração.



Não foram apenas os adiamentos das intervenções que marcam o histórico do BRT Transbrasil do Rio de Janeiro. Suspeitas de corrupção também estão no histórico.



Como mostrou o Diário do Transporte, em 11 de junho de 2020, o ex-secretário de obras do Rio de Janeiro no Governo Eduardo Paes, Alexandre Pinto, foi condenado a sete anos, um mês e dez dias de prisão em regime semiaberto pelo crime de corrupção passiva.



O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou o gestor na condução de contratos para a implantação do corredor BRT Transbrasil.



O processo tramita no âmbito da Operação Lava-Jato. Bretas acatou as acusações do Ministério Público Federal (MPF) sobre a ação do ex-secretário na execução do projeto da linha expressa de ônibus.



A procuradoria apontou que Pinto recebeu vantagem indevida de 4% em contrato celebrado com o Consórcio Dynatest-TCDI para contratar serviços relativos ao BRT.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2020/06/11/justica-condena-ex-secretario-de-obras-de-paes-por-vantagem-indevida-no-brt-transbrasil/



Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 1º de março de 2023, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes disse, em entrevista à uma emissora de televisão, que as obras da Transbrasil foram retomadas e a previsão era de que a partir de maio houvesse uma abertura gradual das operações, fora do horário de pico, ainda para testes.

Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2023/03/02/prefeitura-do-rio-de-janeiro-promete-brt-transbrasil-em-funcionamento-no-fim-de-2023/

Nesta fase, a Transbrasil vai contar com 35 articulados, que farão paradas em sete estações: Baixa do Sapateiro, Hospital de Bonsucesso, Fiocruz, Benfica, Vasco da Gama, Caju e Into. A circulação dos veículos será entre 10h e 15h, com saída dos terminais Aroldo Melodia, no Fundão e da Penha, em direção ao TIG (Terminal Interligado Gentileza), no antigo Gasômetro.

Paes falou sobre a integração da Transbrasil com o TIG. De acordo com o prefeito, a Transbrasil vai entrar direto do BRT para o VLT para circular pelo centro da cidade. A previsão é que, mais próximo do fim do ano a operação já esteja em vigor.

Com a conclusão das obras, o corredor terá 26 quilômetros de via, que interligará Deodoro à Rodoviária Novo Rio. A estimativa é que 130 mil passageiros sejam transportados diariamente. O projeto prevê a conclusão de 21 passarelas definitivas, alargamento dos viadutos sobre a Estrada João Paulo, em Barros Filho, o metrô de Coelho Neto e a linha férrea de Guadalupe.

Sobre a demora na conclusão, Eduardo Paes lembra que o projeto, que começou em 2015, deveria ter as obras concluídas em 2019. Após várias paralisações, os trabalhos foram retomados em agosto de 2021, já na gestão de Paes. O prefeito reforça que a Transbrasil não estava ligada a nenhum projeto de mobilidade proposto para as Olimpíadas de 2016.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes