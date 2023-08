Empresa 1 cria campanha “Moderniza!” para ajudar empresários de ônibus a atualizar as tecnologias de suas frotas

Ação envolve parcerias com financiadoras além de tecnologias com alta compatibilidade com foco na experiência dos passageiros e eficiência

As operadoras de ônibus contam com um novo facilitador para modernizar suas frotas.

A Empresa 1 (empresa1.com.br), centro de inovação em mobilidade urbana, acaba de lançar a campanha “Moderniza!”, viabilizando a aquisição de validadores online com custo muito abaixo do mercado e amplo benefício para os usuários. Para isso, além de condições especiais, a Empresa 1 conta com o apoio de instituições financeiras com financiamento facilitado. O objetivo é promover a atualização das tecnologias, aumentar as funcionalidades embarcadas, ter maior eficiência operacional, baixa de custos e oferecer um serviço com mais qualidade e praticidade para os passageiros.

A companhia já vem fazendo um amplo trabalho de modernização em cidades como Florianópolis (SC), Guarapari (ES), Santarém (PA), Colatina (ES), Linhares (ES), Coronel Fabriciano (MG) e na Região Metropolitana de São Paulo. Com a campanha, mais municípios têm a oportunidade de trazer equipamentos e tecnologias mais atuais para sua frota, promovendo uma transformação real no modo de operar o serviço de transporte.

Com operação mais eficiente e um serviço melhor, é possível atrair mais pessoas para o transporte coletivo, que demandam qualidade, praticidade e agilidade. Não à toa, uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte (CNT) apontou redução de 24,4% dos passageiros entre 2019 e 2022, com perda de 8 milhões de viagens por dia. Com as tecnologias corretas, além da satisfação do usuário, há também mais rentabilidade para as empresas.

Embora a maioria da frota no país já conte com tecnologias embarcadas — 91,4% dos ônibus no Brasil têm bilhetagem eletrônica — a realidade é que boa parte está estagnada com funcionalidades, interfaces e meios de pagamento já ultrapassados. “Sabemos que a queda de receita tarifária pós-pandemia, ainda não recuperada, bem como a ausência estruturada de subsídios em alguns municípios, limitam a capacidade de investimento das empresas operadoras do transporte público. Como parte desse ecossistema, entendemos que também é nosso papel buscar soluções que viabilizem o acesso às tecnologias para nossos atuais e futuros clientes, que possam trazer mais eficiência aos seus negócios. Assim, desenvolvemos parcerias com financiadores respeitados, oferecendo condições especiais por um período limitado, permitindo que as economias oriundas da modernização possam custear o investimento e melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados aos passageiros”, reforça Fábio Juvenal Ferreira, CEO da Empresa 1.

Validadores all in one

Enquanto as inovações tecnológicas não param de acontecer, cada vez mais equipamentos ficam obsoletos e não acompanham as necessidades da população no uso do transporte público. Ao mesmo tempo, quanto mais ultrapassado é um dispositivo, mais custos de atualização e manutenção a operadora tem.

Pensando nisso, a Empresa 1 criou validadores all in one. Além de serem compatíveis com diversas tecnologias, eles foram desenvolvidos para atuar como hub de integração dentro do ambiente do ônibus e aceitar diversas funcionalidades ao mesmo tempo. Com eles, o transporte passa a ter a tecnologia mais robusta e completa do mercado e pode aceitar múltiplos meios de pagamento, integração com AVL e telemetria, além de consolidar pacotes de dados, tudo em um só equipamento. Dessa forma, as atualizações e futuras modernizações necessárias serão mais fáceis e menos onerosas.

Com armazenamento em nuvem, as operadoras também contam com mais segurança. Com a tecnologia, é possível evitar brechas na infraestrutura da operação, principalmente em casos de servidores fora do ar e perda de dados.

Quem aderir à campanha também pode contar com a Empresa 1 para fazer o descarte de validadores antigos de maneira correta. A companhia faz o descarte para seus parceiros da maneira mais ecológica possível, evitando a contaminação do meio ambiente.

Sobre a Empresa 1 – Pioneira do sistema de bilhetagem digital para transporte público no Brasil, a Empresa 1 é um centro de inovação em mobilidade urbana que, desde 1997, vem desenvolvendo tecnologias que agilizam os processos do serviço de transporte público, facilitam a circulação de pessoas pelas cidades e evitam fraudes no setor. A companhia é parte do Grupo Volaris e do coletivo Modaxo pela inovação no transporte de pessoas, atende mais de 150 cidades no Brasil, no México e na Guatemala, supervisiona 76 datacenters, tem 18 milhões de cartões inteligentes em uso, faz 20 milhões de certificações de crédito por dia e gera 218 milhões de imagens biométricas por mês. A Empresa 1 também é vencedora de dois prêmios da UITP – Associação Internacional do Transporte Público, nas categorias Comprometimento Político (2011) e Inovação Tecnológica (2013). Saiba mais em www.empresa1.com.br.