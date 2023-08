Atraso em recapeamento na Washington Luiz afeta ônibus e trânsito na capital paulista nesta quarta (23)

Este tipo de problema tem sido comum. CET cancelou multas por rodízio na manhã de ontem

ADAMO BAZANI

Trânsito difícil nas imediações da Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, por causa de atraso na liberação da Avenida Washington Luiz, que passa por obras de recapeamento.

Há afunilamento de pista no sentido bairro.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de Ônibus municipais de São Paulo, 21 itinerários operam com morosidade em razão da interferência na via, mas não há desvios.

O problema de atraso em liberação de vias que estão sendo recapeadas é recorrente.

Veja as linhas impactadas:

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

476A/10 Ipiranga – Term. Sto. Amaro

509J/10 Jd. Selma – Pq. Ibirapuera

5175/10 Baln. São Francisco – Pça. da Sé

5178/10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

5194/10 Jd. Apurá – Pq. Ibirapuera

5194/21 Jd. Apurá – Aeroporto

5611/10 Eldorado – Pça. João Mendes

5614/10 Eldorado – Pça. João Mendes

5614/21 Eldorado – Pq. Ibirapuera

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

5630/21 Cid. Dutra – Lgo. São Francisco

5652/10 Jd. IV Centenário – Pça. da Sé

5652/22 Jd. IV Centenário – Pq. Ibirapuera

576M/10 Vl. Clara – Pinheiros

609J/10 Aeroporto – Metrô São Judas

6110/10 Conj. Hab. Palmares – Aeroporto

675A/10 Pq. Sto. Antonio – Metrô São Judas

675I/10 Term. João Dias – Metrô São Judas

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Como mostrou o Diário do Transporte, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) cancelou as multas por rodízio na manhã de terça-feira (22).

O atraso na obra na Marginal do Tietê casou impactos em grande parte do centro expandido da capital.

Relembre

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes