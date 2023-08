Multas aplicadas na manhã desta terça-feira (22) por desrespeito ao rodízio na capital paulista, serão canceladas

Atraso em obra de recapeamento na Marginal Tietê prejudicou deslocamentos e gerou transtornos; Houve dificuldades também para quem usou ônibus

LUANA COUTINHO

A manhã desta terça-feira, 22 de agosto de 2023, foi complicada na capital paulista. Mais uma vez as obras de recapeamento da Marginal Tietê tiveram atraso na conclusão, o que gerou dificuldades nos deslocamentos, como informou o Diário do Transporte, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/22/mais-um-atraso-em-obras-de-recapeamento-na-marginal-tiete-prejudica-transito-e-onibus-nesta-terca-22/

Por essa razão, a prefeitura de São Paulo determinou que as multas aplicadas por desrespeito ao rodízio municipal de veículos, no período da manhã, serão canceladas.

De acordo com a prefeitura, as autuações não serão consideradas, independentemente do local onde foram aplicadas.

Os motoristas não precisarão entrar com recurso, já que as anotações não serão convertidas em multas.

Leia, na íntegra, a nota da Prefeitura de São Paulo ao Diário do Transporte:

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que as autuações realizadas pelo motivo de desrespeito ao rodízio, no período da manhã desta terça-feira (22/8, das 7h às 10h), serão canceladas independentemente do local da cidade onde tenham sido realizadas.

Os condutores, portanto, não precisarão ingressar com recursos, pois as autuações não serão transformadas em multas.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte