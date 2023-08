Segunda audiência pública do plano de mobilidade de Santo André (SP) acontece na próxima segunda-feira (28)

Serão apresentadas medidas para priorizar o transporte coletivo e zerar as mortes em todos os modais de deslocamento

Está marcada para a próxima segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a segunda audiência pública do PMSI (Plano de Mobilidade Segura e Inclusiva), realizada pela prefeitura de Santo André (SP).

Nesta etapa, serão apresentadas proposta e medidas que contribuam para zerar as mortes e lesões graves em todos os modais de transporte e priorizar os transportes ativos e coletivos. De acordo com a prefeitura, é importante que a população participe ativamente da audiência, apresentando suas considerações.

Como informou o Diário do Transporte, a primeira audiência pública foi realizada no último dia 24 de abril. As propostas apresentadas neste novo encontro podem gerar mudanças em linhas de ônibus, construção de ciclovias e alterações no trânsito. Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/24/santo-andre-sp-tera-mais-uma-audiencia-publica-sobre-plano-de-mobilidade-em-28-de-agosto-de-2023/

Os relatórios com os temas que serão debatidos estão disponíveis para consulta pelo portal https://pmsi-santoandre.com/documentacao.php .

A administração municipal destaca que o Plano de Mobilidade Segura e Inclusiva contempla a segurança viária e a acessibilidade universal, com objetivo de tornar a cidade mais adequada para todos.

O evento será realizado na Câmara Municipal, das 19h às 21h, na próxima segunda-feira (28). A audiência também será transmitida ao vivo pelo YouTube da TV Câmara, disponível no link: https://www.youtube.com/@tvcamarasantoandre6841.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte