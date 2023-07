Santo André (SP) terá mais uma audiência pública sobre plano de mobilidade em 28 de agosto de 2023

Propostas podem resultar em mudanças das linhas de ônibus, vias, construção de ciclovias e corredores, além de alterações no trânsito da cidade

ADAMO BAZANI

A cidade de Santo André, no ABC Paulista, marcou para o dia 28 de agosto de 2023, a realização de uma segunda audiência pública do Plano para a Mobilidade Segura e Inclusiva de Santo André (PMSI).

As propostas podem resultar em mudanças das linhas de ônibus, vias, construção de ciclovias e corredores, além de alterações no trânsito da cidade.

O encontro será presencialmente, na Câmara Municipal de Santo André, localizada à Praça IV Centenário, 02 , das 19h às 21h.

Como mostrou o Diário do Transporte, a primeira audiência foi em 24 de abril de 2023.

A reportagem também mostrou que no dia 17 de agosto de 2022, a apresentar as propostas sobre mobilidade, a prefeitura declarou que, em curto prazo, pretende reduzir o trajeto de ao menos 37 linhas. A previsão exata ainda vai ser definida.

A maior parte destas ligações unem diferentes bairros passando pelo centro.

A ideia é que as linhas saiam dos bairros de maior demanda e parem no centro.

Caso o passageiro precise seguir para outro bairro, por meio do Bilhete Único Andreense, deve pegar outro ônibus sem pagamento de tarifa.

Se uma linha bairro a bairro via centro tiver alta demanda nas duas pontas, ela pode ser transformada em duas.

Um exemplo é a linha B11, que hoje liga o Bairro Paraíso à Vila Guiomar. Ela vai ser transformada em duas linhas, uma entre o Paraíso e o Centro e a outra, entre o Centro e a Vila Guiomar.

Já a linha T15, hoje estação Mário Covas até a Estação de Santo André, só vai virar Jardim do Estádio/Centro, reduzindo significativamente sua área de atendimento.

Outras 11 linhas terão pontos iniciais e finais mantidos, mas vão ter os trajetos alterados.

A proposta ainda inclui a criação de duas novas linhas:

– Terminal Vila Luzita/Hospital Mário Covas

– Terminal Vila Luzita/Taioca/Fundação

As linhas também devem sofrer alterações por causa da implantação do BRT ABC (Bus Rapid Transit) e da linha 20-Rosa de Metrô.

Essas alterações serão de médio prazo no caso para o BRT ABC, que é prometido para 2023, e de longo prazo para a linha 20 Rosa, sem uma data definida de fato.

Para o BRT-ABC deve ser criado um miniterminal municipal junto à estação Abraão Ribeiro.

Haverá também mudanças em linhas por causa da construção da estação Pirelli da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

De acordo com a apresentação, em curto e médio prazos, em razão de mais linhas menores e da queda de demanda de passageiros, a quantidade de micro-ônibus e micrões deve aumentar.

A prefeitura diz ainda que deve conversar com as empresas de ônibus quanto à necessidade de trocar 40% da frota, que é mais antiga.

Em longo prazo, proposta é exigir nas linhas de maior demanda ônibus de piso-baixo e elétricos.

As gratuidades da bilhetagem deixarão de ter a tecnologia digital. Hoje, o passageiro precisa colocar o dedo no validador da catraca para a liberação, mas este sistema dá muita falha. A tecnologia facial, ou seja, câmeras para captar o rosto do passageiro é a mais provável.

Outra proposta é aumentar o número de pequenos terminais por causa da necessidade de o passageiro fazer mais integrações.

São também previstos tratamentos viários em 16 rotas para priorizar a circulação dos ônibus, mas não significa que em todos estes pontos haverá corredores.

A prefeitura ainda quer procurar outras fontes de financiamento para bancar os custos dos ônibus revendo os modelos de concessão com mecanismos para que as empresas ampliem a qualidade e, consequentemente, a demanda.

O plano agora vai analisar as sugestões dos moradores para ser finalizado.

Veja algumas das apresentações:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes