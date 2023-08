Paraty vence licitação do transporte em Ibaté (SP)

Empresa atende o sistema de ônibus da cidade há vários anos

ALEXANDRE PELEGI

Ibaté, cidade do interior paulista com 32 mil habitantes, concluiu a licitação para os serviços de transporte coletivo municipal.

Em publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 22 de agosto de 2023, a prefeitura publicou o extrato da homologação e adjudicação do certame para a Viação Paraty (Paraty Fretamento, Turismo e Transporte Ltda).

O valor estimado do contrato é de quase R$ 230 mil (R$ 228.785,50), resultado do montante de investimentos iniciais a serem realizados pela empresa.

Antes da assinatura do contrato administrativo a Viação Paraty deverá efetuar o pagamento da outorga ofertada no valor de R$ 218.018,00.

O transporte local é atendido há vários anos pela Paraty, que detém a concessão dos serviços.

A prefeitura realizou uma audiência pública no dia 28 de abril deste ano, quando apresentou em linhas gerais as mudanças propostas pelo edital.

Dentre os novos parâmetros que foram considerados para o novo processo de concessão está a necessidade readequação da rede para atender às mudanças urbanas decorrente do crescimento da cidade, com o surgimento de novos empreendimentos imobiliários não previstos no atual contrato de operação da Viação Paraty.

Outra mudança prevista é a integração entre as linhas sem cobrança adicional de tarifa.

Três pontos de integração estão previstos na nova concessão, o principal deles na Nova Rodoviária Municipal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes