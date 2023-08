Transporte público da cidade de Porto Alegre será gerenciado por plataforma de inteligência artificial da Optibus

ALEXANDRE PELEGI

Capital gaúcha será a primeira cidade latino-americana a usar 100% a plataforma da Optibus em nível municipal, melhorando os serviços para 114,6 milhões de passageiros anualmente.

A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), passa a utilizar a partir deste mês a plataforma de software da Optibus para programação e planejamento do transporte coletivo de passageiros. Com o uso da plataforma, Porto Alegre terá 100% de sua frota de ônibus gerenciada com inteligência artificial, melhorando a eficiência e a confiabilidade de 2,8 milhões de viagens de ônibus que as empresas realizam anualmente. A previsão é que até o final do ano a tecnologia seja utilizada para fazer a gestão de toda a frota.

“Este é mais um passo importante que damos no Programa ‘Mais Transporte’, o qual aliado com as análises diárias que fazemos será fundamental para seguirmos qualificando o transporte coletivo e entregando um melhor serviço para o usuário do modal”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana da cidade de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior.

O software de programação e planejamento da Optibus, incluindo o recurso On-Time Performance (OTP), que ajudará a melhorar a pontualidade dos ônibus, será implantado nas onze operadoras privadas de transporte da cidade, organizadas em quatro consórcios, que integram a rede de ônibus de Porto Alegre e transportam 114,6 milhões de passageiros por ano.

A plataforma da Optibus permitirá às operadoras trocarem os atuais processos de planejamento por uma plataforma de tecnologia de ponta e de fácil uso, que ajudará a melhorar a eficiência operacional e a elevar a qualidade do serviço de transporte da capital gaúcha. Além disso, a plataforma nativa na nuvem da Optibus aumentará a visibilidade dos principais indicadores de desempenho da rede e garantirá que os serviços estejam em conformidade com as exigências do órgão gestor em relação à frequência, regularidade e demais aspectos requeridos para o transporte público para passageiros.

“Estamos entusiasmados em ter a Optibus como parceira para impulsionar nossa iniciativa de modernizar a rede de transporte público de Porto Alegre e permitir que nossos operadores alcancem novos níveis de qualidade operacional, confiabilidade de serviço e satisfação dos passageiros”, ressalta Tula Vardaramatos, presidente da ATP.

“Ao firmar parceria com Porto Alegre, reafirmamos nosso compromisso de transformar o transporte público e apoiar as empresas de transporte e órgãos gestores em sua missão de oferecer mobilidade sustentável de alta qualidade em toda a cidade”, disse André Vieira, Diretor Regional da Optibus no Brasil.

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software nativa na nuvem, de ponta a ponta, para planejamento, programação, escala, operações e informações de passageiros de transporte público, alimentada por Inteligência Artificial (IA) e Algoritmos de Otimização. Agências e operadoras de transporte em mais de 2.000 cidades em todo o mundo confiam na Optibus para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço, promover a equidade no transporte, reduzir emissões e custos e modernizar suas operações. Saiba mais em nosso site.

