Rio de Janeiro aumenta em R$ 17 milhões valor de contrato para recuperação de trecho do BRT Transoeste

Melhorias do pavimento contemplam trecho do Túnel Vice-Presidente José de Alencar até a estação do BRT Pingo D’água e foram contratadas inicialmente por R$ 100 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, publicou nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, despacho da secretária Jessick Isabelle Trairi autorizando acréscimo do valor contratual de R$ 17,6 milhões (R$ 17.676.893,42) nas obras de substituição do pavimento no Corredor BRT Transoeste, trecho do Túnel Vice-Presidente José de Alencar até a Estação do BRT Pingo D’agua.

As modificações incluem alteração do cronograma físico-financeiro do contrato, firmado com a MJRE Construtora Ltda.

O Lote 2 tem o valor de R$ 100.684.846,85.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura do Rio autorizou em julho deste ano o início de dois contratos para recuperação do pavimento do BRT Transoeste. Além do Lote 2, foi autorizado também o Lote 1, trecho do Terminal Alvorada ao Túnel Vice-Presidente José de Alencar, no valor de R$ 121.891.577,69.

As empresas contratadas têm 540 dias para concluir os serviços.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes