Atendimento da linha noturna M68 é ampliada a partir desta segunda (21), em Porto Alegre (RS)

Itinerários B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi e A33 – Costa e Silva/Triângulo recebem incrementos de viagens

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, a linha M68 – Noturna (Belém Novo) terá seu atendimento ampliado no sentido Centro-bairro de Porto Alegre (RS).

De acordo com a prefeitura municipal, a medida atende demanda dos moradores da região do Campo Novo, apresentada durante Assembleia do Orçamento Participativo realizada na última terça-feira (15).

Como mostrou o Diário do Transporte, com a alteração a linha passa a circular pela Estrada Cristiano Kramer, Travessa Osvaldo de Deus e Silva, Estrada Jorge Pereira Nunes. Além da mudança de itinerário, aos sábados, haverá incremento de uma viagem na linha 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS no sentido bairro-terminal aos sábados. A primeira viagem passa a ser às 5h40.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/19/linhas-de-onibus-que-circulam-durante-a-madrugada-em-porto-alegre-rs-tem-atendimento-ampliado/

Ainda de acordo com a prefeitura, haverá a ampliação de viagens em duas linhas do sistema. A linha B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi ganhará três viagens circulares, aumentando a frequência do atendimento. Já a Alimentadora A33 – Costa e Silva/Triângulo contará com mais uma viagem no sentido bairro/terminal.

Os passageiros podem conferir as mudanças no site da EPTC.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte