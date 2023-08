Linhas de ônibus que circulam durante a madrugada em Porto Alegre (RS) têm atendimento ampliado

Além de mudança no itinerário, também haverá aumento no número de viagens

LUANA COUTINHO

Em Porto Alegre (RS), o atendimento da linha noturna M68 – Belém Novo será ampliado no sentido do bairro, a partir da próxima segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Com a alteração, a linha terá novo itinerário, passando pela Estrada Cristiano Kramer, Travessa Osvaldo de Deus e Silva e Estrada Jorge Pereira Nunes.

Aos sábados, a linha 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS terá aumento de mais uma viagem no sentido do terminal, com a primeira saída prevista para às 5h40.

Outras duas linhas também terão ampliação na oferta de viagens, em dias úteis. A linha B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi passa a contar com mais três viagens circulares e a linha Alimentadora A33 – Costa e Silva/Triângulo terá mais uma viagem no sentido do terminal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte