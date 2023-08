Após rescindir contrato de locação de ônibus, ATCP diz que licitação para contratação de novos veículos deve sair em setembro

Presidente da Agência afirma que rescisão contratual não compromete o serviço de transporte púbico da cidade

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Palmas (TO), por meio da ATCP (Agência de Transporte Coletivo de Palmas), rescindiu o contrato com a empresa Bruck, que previa locação de 40 ônibus para complementar a frota do transporte coletivo da cidade. Nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, o presidente da Agência, Eliezer Moreira de Barros, informou que o encerramento do contrato não prejudica o serviço.

Como informou o Diário do Transporte, a rescisão foi uma decisão unilateral, em razão do não cumprimento de cláusulas do contrato, relembre https://diariodotransporte.com.br/2023/08/19/palmas-to-protocola-no-tce-rescisao-unilateral-de-contrato-de-aluguel-de-40-onibus-para-o-transporte-publico-municipal/

De acordo com o presidente da ATCP, o processo licitatório para contratar novos ônibus está em fase final e a publicação do Aviso de Licitação deverá ser feita no mês de setembro.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte