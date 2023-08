Águia Branca diz que terá espaço com karaokê e roleta de brindes no Festival de Inverno Bahia

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, será a transportadora oficial do Festival de Inverno Bahia, que ocorre entre os dias 25 e 27 de agosto em Vitória da Conquista. Este é o quinto ano que a empresa marca presença no festival com experiências exclusivas para os visitantes.

Nesta edição, o stand da Águia Branca oferece uma festa à parte com espaço instagramável, karaokê e roleta para sorteio de brindes e cupons de desconto. No local também estará estacionado um ônibus modelo G8, que poderá ser utilizado pelas pessoas como ponto de encontro e local de descanso. Quem passar por lá poderá ainda utilizar pontos de recarga de celular e aproveitar o wifi disponibilizado pela empresa.

O Festival de Inverno Bahia é um dos maiores eventos de música do interior do Brasil e reúne grandes nomes da música nacional, com expectativa de público de 60 mil pessoas por dia de festival. Entre os artistas que passarão pelo palco principal estão nomes como Matheus e Kauan, Marisa Monte, Djavan, Thiaguinho, Léo Santana, Nattan, Mari Fernandes e Pedro Sampaio.

A Viação Águia Branca tem linhas diretas para Vitória da Conquista partindo de São Paulo, Vitória, Brumado, Campinas, Itabuna, Poções e São Bernardo Campo. Quem comprar passagens no site da marca poderá aproveitar descontos de até 30% no valor da passagem de volta e cashback de até 20%.