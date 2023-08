SPTrans altera 19 linhas de ônibus no Terminal Capelinha por causa de obras a partir desta segunda (21)

Trabalhos ocorrem nas plataformas 3 e 4

ADAMO BAZANI

Por causa de obras no Terminal Capelinha, na zona Sul da capital paulista, a SPTrans (São Paulo Transporte) altera as paradas de 19 linhas de ônibus no local a partir desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023.

Segundo a gerenciadora dos transportes municipais, os trabalhos ocorrem nas plataformas 3 e 4.

Algumas linhas estão em pontos provisórios em outras plataformas, como na 5,6 e 7.

Confira as alterações:

A SPTrans informa que a partir de segunda-feira, 21 de agosto, durante a realização de obras nas plataformas 3 e 4 do Terminal Capelinha, 19 linhas irão atender conforme abaixo:

N735/11 TERM. CAPELINHA – JD. GUARUJÁ

A linha voltará a atender na Plataforma 4 – ponto 23.

6805/10 TERM. CAPELINHA – TERM. JOÃO DIAS

6805/31 TERM. CAPELINHA – TERM. JOÃO DIAS

6813/10 JD. LÍDIA – TERM. CAPELINHA

6822/10 JD. MACEDÔNIA – TERM. CAPELINHA

As linhas seguirão atendendo na Plataforma 7 – ponto provisório.

6821/10 JD. JANGADEIRO – TERM. CAPELINHA

6817/10 JD. SÃO BENTO – TERM. CAPELINHA

6826/10 JD. D. JOSÉ – TERM. CAPELINHA

As linhas seguirão atendendo na Plataforma 6 – ponto provisório.

648P/10 TERM. CAPELINHA – TERM. PINHEIROS

A linha seguirá atendendo na Plataforma 5 – ponto 28.

6823/10 JD. GUARUJÁ – TERM. CAPELINHA

A linha seguirá atendendo na Plataforma 7 – ponto provisório.

5119/10 TERM. CAPELINHA – LGO. SÃO FRANCISCO

A linha seguirá atendendo na Plataforma 5 – ponto 30.

6815/10 JD. COMERCIAL – TERM. CAPELINHA

A linha atenderá na Plataforma 3 – ponto 12.

6835/10 VALO VELHO – TERM. CAPELINHA

A linha atenderá na Plataforma 3 – ponto 13.

6835/31 VALO VELHO – TERM. CAPELINHA

A linha atenderá na Plataforma 3 – ponto 14.

695T/10 TERM. CAPELINHA – METRÔ VL. MARIANA

695T/51 TERM. CAPELINHA – METRÔ VL. MARIANA

A linha atenderá na Plataforma 4 – ponto 23.

695V/10 TERM. CAPELINHA – METRÔ ANA ROSA

A linha atenderá na Plataforma 4 – ponto 22.

N734/11 TERM. CAPELINHA – VALO VELHO

A linha atenderá na Plataforma 3 – ponto 14.

N745/11 TERM. CAPELINHA – TERM. CAMPO LIMPO

A linha atenderá na Plataforma 4 – ponto 22.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes