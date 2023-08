Polícia Rodoviária Estadual recebe ônibus revitalizado do SETCERGS no Rio Grande do Sul

Entrega aconteceu neste sábado (19), às 11h

Neste sábado, 19 de agosto de 2023, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (SETCERGS) realizará a entrega de um ônibus revitalizado à Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O encontro acontece às 11h, na sede do SETCERGS, antes do evento “Feijoada Solidária”

O sindicato promoveu a reforma interna e externa do ônibus, dessa forma contribuindo para a segurança nas estradas e a valorização do trabalho dos agentes da PRE. O projeto ainda contou com apoio da empresa Acessórios Vale do Caí, responsável pela restauração do interior do veículo.

